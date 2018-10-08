Комітет передав на розгляд ВР подання про зняття недоторканності з Колєснікова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законним подання Генерального прокурора України про зняття недоторканності з народного депутата Дмитра Колєснікова та передав його на розгляд парламенту, передає кореспондент УНН.
“Подання підтримане і внесене Генеральним прокурором про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Колєснікова є законним, оскільки ініційоване і подане належним суб’єктом подання...”, — оголосив проект рішення перший заступник голови Комітету Павло Пинзеник.
Після цього члени Комітету проголосували за проект висновку.
Нагадаємо, 18 вересня до Верховної Ради надійшли подання від Генерального прокурора про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва і Дмитра Колєснікова.