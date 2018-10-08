Нардеп Колєсніков заперечує обвинувачення Генпрокуратури

"ГПУ стверджує, що у 2012 році я як голова агентства з управління майном начебто скоїв діяння, спрямоване на відчуження майна, яке знаходилося на балансі НДІ трубної промисловості ім. Я.Осади. Нікого зловживання владою з мого боку не було і бути не могло, тому що прокуратура оцінює період дії агентства держмайна, коли я там вже не працював, — на той час я вже був на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації", - сказав Д.Колєсніков.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що народного депутата Дмитра Колєснікова підозрюють у незаконному відчуженні цілісного майнового комплексу ДП “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю.Осади” (“НДТІ”).

Нагадаємо, 8 жовтня Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради взявся за розгляд подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова.