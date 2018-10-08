Луценко повідомив, у чому підозрюють нардепа Колєснікова

“Голова Агентства державного майна України Колєсніков, зловживаючи службовим становищем, використовуючи службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме директора ДП “НДТІ” Горгуля,.. розуміючи відсутність правових підстав для виведення об’єкта нерухомості з переліку майна, який не підлягає приватизації... та вказане підприємство входить до переліку об’єктів стратегічного значення для економіки й безпеки держави... 27.06.2012 Колєсніков ... підписав поданий йому директором ДП “НДТІ” Горгулем на затвердження перелік майна, що не включається до складу цілісного майнового комплексу ДП "НДТІ"...” — сказав Луценко.

Генпрокурор звернув увагу також на те, що на деяких переліках, підписаних Колєсніковим, “не було навіть підпису директора "НДТІ" Горгуля і членів комісії, що ще раз свідчить про умисність його дій”.

“Внаслідок зазначених умисних, протиправних дій голови Агентства державного майна України з управління державними корпоративними правами та майном — Колєснікова — стало можливе безперешкодне незаконне відчуження цілісного комплексу, ринкова вартість якого на момент відчуження відповідно до висновку судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи складала 16 млн 701 тис. 382 грн. Пізніше Дніпропетровська міська рада на аукціоні продала це підприємство за суму менше 5 млн грн”, — зазначив він.

Луценко підкреслив, що після такої приватизації промисловий потенціал підприємства був знищений, станки вирізані, а лабораторія фактично була ліквідована, що призвело до неможливості виконання держпідприємству свого оборонного завдання.

Як повідомляв УНН, 8 жовтня Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради взявся за розгляд подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова.