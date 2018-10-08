Луценко повідомив, у чому підозрюють нардепа Колєснікова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що народного депутата Дмитра Колєснікова підозрюють у незаконному відчуженні цілісного майнового комплексу ДП “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю.Осади” (“НДТІ”). Про це він сьогодні сказав на засіданні регламентного комітету парламенту, передає УНН.
“Голова Агентства державного майна України Колєсніков, зловживаючи службовим становищем, використовуючи службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме директора ДП “НДТІ” Горгуля,.. розуміючи відсутність правових підстав для виведення об’єкта нерухомості з переліку майна, який не підлягає приватизації... та вказане підприємство входить до переліку об’єктів стратегічного значення для економіки й безпеки держави... 27.06.2012 Колєсніков ... підписав поданий йому директором ДП “НДТІ” Горгулем на затвердження перелік майна, що не включається до складу цілісного майнового комплексу ДП "НДТІ"...” — сказав Луценко.
Генпрокурор звернув увагу також на те, що на деяких переліках, підписаних Колєсніковим, “не було навіть підпису директора "НДТІ" Горгуля і членів комісії, що ще раз свідчить про умисність його дій”.
“Внаслідок зазначених умисних, протиправних дій голови Агентства державного майна України з управління державними корпоративними правами та майном — Колєснікова — стало можливе безперешкодне незаконне відчуження цілісного комплексу, ринкова вартість якого на момент відчуження відповідно до висновку судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи складала 16 млн 701 тис. 382 грн. Пізніше Дніпропетровська міська рада на аукціоні продала це підприємство за суму менше 5 млн грн”, — зазначив він.
Луценко підкреслив, що після такої приватизації промисловий потенціал підприємства був знищений, станки вирізані, а лабораторія фактично була ліквідована, що призвело до неможливості виконання держпідприємству свого оборонного завдання.
Як повідомляв УНН, 8 жовтня Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради взявся за розгляд подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова.