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ГПУ оголосила підозру Олександру Вілкулу у зловживанні владою

ГПУ оголосила підозру Олександру Вілкулу у зловживанні владою

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Колишнього голову Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула підозрюють у зловживанні владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки, пише УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (народного депутата України восьмого скликання) за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

“Встановлено, що протягом 2011-2012 років колишній голова Дніпропетровської ОДА всупереч положенням Земельного кодексу України надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості. Посадовець, достовірно знаючи, що розпорядження землями, які належать на праві приватної (колективної) власності сільськогосподарським підприємствам, не належить до повноважень обласних державних адміністрації, порушив вимоги чинного законодавства, внаслідок чого близько 2000 пайщиків спричинено збитки у вигляді вибуття із їх власності земельних ділянок загальною площею майже 21 га, на суму понад 12 млн грн, а державі, через знищення родючого шару ґрунту при проведенні гірничих робіт підприємством, — на суму майже півмільйона гривень”, — вказано у повідомленні.

Крім того, колишній голова ОДА також видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності одного з товариств з обмеженою діяльністю, із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, незважаючи на те, що зміна цільового призначення земельних ділянок з “ріллі” на “інші комерційні потреби” є незаконною. Це призвело до зниження суми втрат сільськогосподарського виробництва, які повинні були бути сплачені підприємством при вилученні вказаних земель Кабінетом Міністрів України для використання у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства, на суму понад 5 млн грн.

5 вересня 2019 року йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Досудове розслідування триває.

Як писав УНН, у травні цього року НАЗК направило до суду протокол стосовно Вілкула.

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