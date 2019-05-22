НАЗК направило до суду протокол стосовно Вілкула

“Складено протокол стосовно народного депутата України Вілкула Олександра, який за наявності приватного інтересу вніс у порядку статті 15 Закону України „Про статус народного депутата України“ на розгляд ВРУ депутатський запит, чим порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 28 Закону України „Про запобігання корупції“”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, складено 8 протоколів стосовно головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 10 Данила Добуша, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з виданням наказу про преміювання свого сина, та вчинив дії в умовах цього конфлікту.

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Також складено 2 протоколи стосовно керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Володимира Пісоцького, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів і в його умовах розглянув заяву про вчинення кримінального правопорушення стосовно себе та підписав лист щодо її направлення до Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Складено 6 протоколів стосовно колишнього директора Полянківської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Баранівської міської ради Людмили Яковчук.

Складено 4 протоколи стосовно директора Соледарського професійного ліцею Віктора Бричака, який не повідомив Міністерство освіти і науки України про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з виданням наказів про преміювання його дружини та невістки, та вчинив дії в умовах цього конфлікту.

Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів — частиною другою цієї статті.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 6 осіб, а саме 3 депутатів та 3 посадовців, для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.