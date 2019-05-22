НАЗК направило до суду протокол стосовно Вілкула

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 21 протокол про адмінправопорушення, які стосуються недотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції” щодо врегулювання конфлікту інтересів стосовно народного депутата Олександра Вілкула, головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 10 Данила Добуша, директора школи, директора ліцею та керівника прокуратури. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

“Складено протокол стосовно народного депутата України Вілкула Олександра, який за наявності приватного інтересу вніс у порядку статті 15 Закону України „Про статус народного депутата України“ на розгляд ВРУ депутатський запит, чим порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 28 Закону України „Про запобігання корупції“”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, складено 8 протоколів стосовно головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 10 Данила Добуша, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з виданням наказу про преміювання свого сина, та вчинив дії в умовах цього конфлікту.

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Також складено 2 протоколи стосовно керівника Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Володимира Пісоцького, який не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів і в його умовах розглянув заяву про вчинення кримінального правопорушення стосовно себе та підписав лист щодо її направлення до Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Складено 6 протоколів стосовно колишнього директора Полянківської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Баранівської міської ради Людмили Яковчук.

Складено 4 протоколи стосовно директора Соледарського професійного ліцею Віктора Бричака, який не повідомив Міністерство освіти і науки України про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з виданням наказів про преміювання його дружини та невістки, та вчинив дії в умовах цього конфлікту.

Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів — частиною другою цієї статті.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 6 осіб, а саме 3 депутатів та 3 посадовців, для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.

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