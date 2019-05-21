НАЗК перевірило декларації Тимошенко, суддів та депутатів

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про результати повної перевірки 39-ти декларацій, серед яких подані 10-ма народними депутатами України та 11-ма суддями. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

“На засіданні 17 травня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про результати повної перевірки 39-ти декларацій, серед яких подані 10-ма народними депутатами України та 11-ма суддями. Перевірки 28-ми з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю (ЛАК). Перевірки інших декларацій — на підставі статті 50 Закону України “Про запобігання корупції”, — йдеться у повідомленні.

Так, Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:

1. Валентировим Сергієм Васильовичем, народним депутатом України, за 2015 рік.
2. Донець Тетяною Анатоліївною, народним депутатом України, за 2017 рік.
3. Івахівим Степаном Петровичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
4. Лавриком Миколою Івановичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
5. Лавриком Олегом Васильовичем, народним депутатом України, за 2015 рік.
6. Матківським Богданом Мироновичем, народним депутатом України, за 2015 рік.
7. Найємом Мустафою-Масі, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої).
8. Присяжнюком Олександром Анатолійовичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
9. Тимошенко Юлією Володимирівною, народним депутатом України, за 2017 рік.
10. Яценком Антоном Володимировичем, народним депутатом України, за 2017 рік.
11. Весельською Тетяною Федорівною, суддею Вищого адміністративного суду України (членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів), за 2015 рік (виправленої) та за 2016 рік (виправленої).
12. Гончаруком Миколою Миколайовичем, суддею Апеляційного суду Вінницької області, за 2016 рік.
13. Данилевич Надією Андріївною, суддею Верховного суду, за 2015 рік, за 2016 рік (виправленої) та за 2017 рік.
14. Дригою Андрієм Миколайовичем, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
15. Зубар Наталією Борисівною, суддею Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, за 2017 рік.
16. Коваленко Наталією Володимирівною, суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, за 2017 рік (виправленої).
17. Козак Іриною Богданівною, суддею Господарського суду Львівської області, за 2016 рік.
18. Нізік Оленою В’ячеславівною, суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, за 2016 рік.
19. Путрею Ольгою Григорівною, суддею Полтавського районного суду Полтавської області, за 2016 рік.
20. Рябчун Оленою Вікторівною, суддею Апеляційного суду Луганської області, за 2015 та 2016 роки, а також за 2017 рік (виправленої).
21. Юрлагіною Тамарою Володимирівною, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, за 2017 рік.
22. Бойком Андрієм Михайловичем, членом Вищої ради правосуддя, за 2017 рік (виправленої).
23. Буряком Олександром Олександровичем, заступником Директора Державного бюро розслідувань, за 2017 рік.
24. Єфремовим Сергієм Олексійовичем, заступником прокурора прокуратури Волинської області, за 2016 рік.
25. Каширіною Світланою Леонідівною, заступником начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста “Чорноморський” Одеської митниці ДФС, за 2017 рік (виправленої).
26. Кошаруком Сергієм Дмитровичем, заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, за 2016 рік.
27. Кумечком Андрієм Олеговичем, заступником начальника слідчого управління ГУНП у Львівській області, за 2017 рік.
28. Пішаком Миколою Івановичем, першим заступником голови Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, за 2016 рік (виправленої).
29. Прилипком Сергієм Миколайовичем, членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за 2017 рік.
30. Сагайдаком Іллею Вадимовичем, заступником голови Київської міської державної адміністрації, за 2015 рік (виправленої) та за 2016 рік.
31. Шептицьким Олександром Олександровичем, заступником начальника Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку України, за 2016 рік.

Національне агентство прийняло рішення про продовження терміну повної перевірки декларацій 66-ти суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів у зв’язку з випадками неотримання інформації по суті, необхідної для проведення повної перевірки декларації, у відповідь на запити або листи Національного агентства.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 4 осіб, а саме депутата, народного депутата та 2 посадовців для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.

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