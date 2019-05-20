НАЗК запросило нардепа для надання пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 4 осіб, а саме депутата, народного депутата та 2 посадовців для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК запрошує 4 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошує:
Бадахова Назіра Якубовича, начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області, 29 або 30 травня протягом робочого дня (повторно);
За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення: Котвіцького Ігоря Олександровича, народного депутата України, 22 травня з 09:00 до 12:00.
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А також за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Антонову Олену Юріївну, депутата Київської міської ради 22 травня об 11:00, та Мамедова Гамлета Імам Гусейна Огли, керівника КП "Тернівське житло-комунальне підприємство" 22 травня о 14:00.
Зазначається, що ці особи запрошені офіційним листом Нацагентства за тиждень до оприлюднення на офіційному сайті НАЗК.
Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції запросило до себе нардепа Олександра Вілкула для пояснень.