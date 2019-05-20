НАЗК запросило нардепа для надання пояснень

КИЇВ. 20 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 4 осіб, а саме депутата, народного депутата та 2 посадовців для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.