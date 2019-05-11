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НАЗК запросило до себе Вілкула для пояснень

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 6 осіб, а саме 3 депутатів та 3 посадовців, для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

“НАЗК запрошує 6 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення”, — йдеться в повідомленні.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

Вілкула Олександра Юрійовича, народного депутата України, 15 травня о 10:00 або протягом робочих годин (повторно);
Добуша Данила Євстафієвича, головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 10, 15 травня з 10:00 до 13:00;
Жука Олександра Володимировича, в.о. директора Комунального некомерційного підприємства “Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Шосткинської міської ради, 29 травня з 10:00 до 15:00;
Яковчук Людмилу Станіславівну, директора Полянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради (Житомирська область), 15 травня о 10:00.

Також, за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:

Антонову Олену Юріївну, депутата Київської міської ради, 15 травня о 10:00;
Литовку Віталія Анатолійовича, депутата Запорізької обласної ради сьомого скликання, 15 травня о 14:00.

“Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог ЗУ „Про запобігання корупції“ щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, — зазначається в повідомленні.

Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Нагадаємо, НАЗК здійснило аналіз діяльності 86-ти державних органів.

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