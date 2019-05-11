НАПК пригласило к себе Вилкула для объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 6 человек, а именно 3 депутатов и 3 должностных лиц, для предоставления объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК приглашает 6 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
Вилкула Александра Юрьевича, народного депутата Украины, 15 мая в 10:00 или в течение рабочих часов (повторно);
Добуша Даниила Евстафиевича, главного врача Киевской городской клинической больницы № 10, 15 мая с 10:00 до 13:00;
Жука Александра Владимировича, и.о. директора коммунального некоммерческого предприятия "Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Шосткинского городского совета, 29 мая с 10:00 до 15:00;
Яковчук Людмила Станиславовна, директор Полянковской общеобразовательной школы I-III ступеней Барановского городского совета (Житомирская область), 15 мая в 10:00.
Также, по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:
Антонову Елену Юрьевну, депутата Киевского городского совета, 15 мая в 10:00;
Литовку Виталия Анатольевича, депутата Запорожского областного совета седьмого созыва, 15 мая в 14:00.
"Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения требований ЗУ "О предупреждении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", - отмечается в сообщении.
Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.
Напомним, НАПК осуществило анализ деятельности 86-ти государственных органов.