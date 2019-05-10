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НАЗК провело аналіз діяльності 86 держорганів

НАЗК провело аналіз діяльності 86 держорганів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило аналіз діяльності 86-ти державних органів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило аналіз ефективності діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в 86-ти міністерствах та інших державних органах у 2018 році. За результатами проведеної роботи були виявлені недоліки та надані рекомендації для їх усунення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, встановлено, що в деяких державних органах порушені вимоги законодавства щодо створення відповідних підрозділів – їх функції поєднані з іншими, передбаченими в органі, наприклад з функцією управління персоналом чи проведення люстрації.

Також у 7-ми державних органах не розроблені плани роботи щодо запобігання корупції, а 5 не розробили та не подали на погодження до Національного агентства антикорупційні програми.

"Не завжди уповноважені особи повідомляють Національне агентство про неподання чи несвоєчасне подання декларацій своїми колегами та не завжди належним чином перевіряють виконання кандидатами на посаду вимог закону щодо передачі в управління корпоративних прав", - зазначили у НАЗК.

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Водночас у Нацагентстві заявили, що за результатами аналізу виявили і низку позитивних тенденцій в організації роботи уповноважених підрозділів.

"Так, встановлено, що відповідні підрозділи міністерств провели 814 навчань з питань запобігання та виявлення корупції для співробітників своїх центральних апаратів, що в 4 рази більше, ніж у 2017 році. Щодо інших державних органів такий показник виріс у 5,5 раза", - прокоментували у НАЗК.

Крім того, за минулий рік уповноважені підрозділи провели 1132 службові розслідування щодо виявлення причин та умов, які призвели до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, що втричі більше, ніж у 2017-му.

За наданою держорганами інформацією встановлено, що за такі правопорушення протягом 2018 року притягнуто до відповідальності 1117 осіб:

  • 132 – до кримінальної;
  • 404 – до адміністративної;
  • 581 – до дисциплінарної.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду 26 адмінпротоколів, складених стосовно проректора НТУУ "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського" Петра Ковальова.

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