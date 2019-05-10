НАЗК направило до суду 26 адмінпротоколів на проректора КПІ

Повідомляється, що Петро Ковальов, перебуваючи на посаді проректора з адміністративно-господарської роботи, протягом 2018 року в умовах реального конфлікту інтересів укладав договори на виконання робіт, надання послуг та постачання матеріалів під час проведення ремонтних робіт навчальних корпусів та гуртожитків університету, а також оздоровчого комплексу "Маяк" з ТОВ "Новобуд-3", засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є його близька особа – рідний брат. Всього договорів було підписано на суму близько 2 мільйонів гривень.

Своїми діями Петро Ковальов вчинив адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією, відповідальність за які передбачено частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв УНН, НАЗК направило до суду 16 протоколів стосовно проректора КПІ.