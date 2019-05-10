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НАЗК направило до суду 26 адмінпротоколів на проректора КПІ

НАЗК направило до суду 26 адмінпротоколів на проректора КПІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 26 протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно проректора НТУУ "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського" Петра Ковальова, які стосуються недотримання вимог ЗУ "Про запобігання корупції" щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передає УНН.

Повідомляється, що Петро Ковальов, перебуваючи на посаді проректора з адміністративно-господарської роботи, протягом 2018 року в умовах реального конфлікту інтересів укладав договори на виконання робіт, надання послуг та постачання матеріалів під час проведення ремонтних робіт навчальних корпусів та гуртожитків університету, а також оздоровчого комплексу "Маяк" з ТОВ "Новобуд-3", засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є його близька особа – рідний брат. Всього договорів було підписано на суму близько 2 мільйонів гривень.

Своїми діями Петро Ковальов вчинив адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією, відповідальність за які передбачено частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв УНН, НАЗК направило до суду 16 протоколів стосовно проректора КПІ.

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