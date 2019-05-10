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НАПК направило в суд 26 админпротоколов на проректора КПИ

НАПК направило в суд 26 админпротоколов на проректора КПИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 26 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении проректора НТУУ "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" Петра Ковалева, касающихся несоблюдения требований ЗУ "О предупреждении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, передает УНН.

Сообщается, что Петр Ковалев, находясь на должности проректора по административно-хозяйственной работе, в течение 2018 года в условиях реального конфликта интересов заключал договоры на выполнение работ, оказание услуг и поставку материалов во время проведения ремонтных работ учебных корпусов и общежитий университета, а также оздоровительного комплекса "Маяк" с ООО "Новострой-3", основателем, конечным бенефициарным владельцем и руководителем которого является его близкий человек - родной брат. Всего договоров было подписано на сумму около 2 миллионов гривен.

Своими действиями Петр Ковалев совершил административные правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНН, НАПК направило в суд 16 протоколов в отношении проректора КПИ.

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