НАПК направило в суд 26 админпротоколов на проректора КПИ

Сообщается, что Петр Ковалев, находясь на должности проректора по административно-хозяйственной работе, в течение 2018 года в условиях реального конфликта интересов заключал договоры на выполнение работ, оказание услуг и поставку материалов во время проведения ремонтных работ учебных корпусов и общежитий университета, а также оздоровительного комплекса "Маяк" с ООО "Новострой-3", основателем, конечным бенефициарным владельцем и руководителем которого является его близкий человек - родной брат. Всего договоров было подписано на сумму около 2 миллионов гривен.

Своими действиями Петр Ковалев совершил административные правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНН, НАПК направило в суд 16 протоколов в отношении проректора КПИ.