НАПК провело анализ деятельности 86 госорганов

"Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществило анализ эффективности деятельности уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции в 86-ти министерствах и других государственных органах в 2018 году. По результатам проведенной работы были выявлены недостатки и даны рекомендации по их устранению", - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что в некоторых государственных органах нарушены требования законодательства по созданию соответствующих подразделений - их функции объединены с другими, предусмотренными в органе, например с функцией управления персоналом или проведения люстрации.

Также в 7-ми государственных органах не разработаны планы работы по предотвращению коррупции, а 5 не разработали и не подали на согласование в Национальное агентство антикоррупционные программы.

"Не всегда уполномоченные лица сообщают Национальному агентству о непредоставлении или несвоевременном предоставлении деклараций своими коллегами и не всегда должным образом проверяют выполнение кандидатами на должность требований закона о передаче в управление корпоративных прав", - отметили в НАПК.

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В то же время в Нацагентстве заявили, что по результатам анализа было выявлено и ряд положительных тенденций в организации работы уполномоченных подразделений.

"Так, установлено, что соответствующие подразделения министерств провели 814 учений по вопросам предотвращения и выявления коррупции для сотрудников своих центральных аппаратов в 4 раза больше, чем в 2017 году. Что касается других государственных органов такой показатель вырос в 5,5 раза", - прокомментировали в НАПК.

Кроме того, за прошлый год уполномоченные подразделения провели 1132 служебных расследования по выявлению причин и условий, которые привели к совершению коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, втрое больше, чем в 2017-м.

По предоставленной госорганами информации установлено, что за такие правонарушения в течение 2018 года привлечены к ответственности 1117 человек:



132 - к уголовной;



404 - к административной;



581 - к дисциплинарной.



Напомним, НАПК направило в суд 26 админпротоколов, составленных в отношении проректора НТУУ "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" Петра Ковалева.