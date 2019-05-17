НАЗК направило припис голові НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило вимоги усунути порушення антикорупційного законодавства трьом посадовцям, серед яких голова Національного банку України Яків Смолій. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Національне агентство внесло припис голові НБУ Якову Смолію про порушення вимог антикорупційного законодавства внаслідок неповідомлення Нацагентства про 69 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, які працюють (працювали) в апараті Нацбанку та його структурних підрозділах", - вказали в агентстві.
Як вказано, НАЗК вимагає виконати вимоги антикорупційного законодавства щодо забезпечення умов для повідомлень працівниками банку про вчинення порушення іншими особами через офіційний веб-сайт Нацбанку.
Також є вимога ухвалити рішення про проведення службового розслідування для виявлення причин та умов, що сприяли призначенню однієї з посадових осіб структурного підрозділу Нацбанку без проведення спеціальної перевірки та невиконанню підпорядкованими посадовцями вимог антикорупційного законодавства.
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Припис внесено і голові Національної служби посередництва і примирення (НСПП) Олександру Окісу. Він стосується проведення службового розслідування з метою з’ясування причин та умов порушення НСПП вимог законодавства внаслідок неподання у 2018 році до НАЗК антикорупційної програми з повним комплектом документів, що унеможливило її розгляд та подальше погодження Нацагентством.
Окрім того, НАЗК направило вимоги голові Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Віталію Петруку усунути порушення вимог антикорупційного законодавства шляхом повідомлення Нацагентства про шість випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій 5-ма суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в ДАЗВ, та, зокрема, ініціювати проведення службового розслідування щодо порушення антикорупційного законодавства.
Також НАЗК вимагає ініціювати службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню директором Державного спеціалізованого підприємства "Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат" Владиславом Ігнатовим правопорушення, пов’язаного з корупцією – порушення вимог частини другої статті 65 ЗУ "Про запобігання корупції".
Нагадаємо, НАЗК внесло припис міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.