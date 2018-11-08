НАЗК внесло другий за рік припис Уляні Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. НАЗК внесло припис в.о. Міністра охорони здоров’я Уляні Супрун стосовно ректора медичної академії післядипломної освіти Олександра Хвисюка. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи ректору Харківської медичної академії післядипломної освіти Олександру Хвисюку, а також виконувачу обов’язків Міністра охорони здоров’я Уляні Супрун стосовно порушень у діяльності ректора. Рішення прийняті на засіданні Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.
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Так, ректор академії, отримавши інформацію від чотирьох завідувачів кафедр про працюючих у їх прямому підпорядкуванні близьких їм осіб та про виникнення зумовленого цими обставинами потенційного конфлікту інтересів, не вжив заходів для врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих осіб. Це є порушенням вимог ч. 3 та 4 ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції”.
Національне агентство вимагає від в.о. Міністра охорони здоров’я провести службове розслідування та розглянути питання про притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, а від ректора академії — вжити заходів для врегулювання потенційного конфлікту інтересів у відповідних завідувачів кафедр.
Крім того, НАЗК склало та направило до суду 2 протоколи за частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП стосовно депутата Херсонської міської ради Юрія Кліментенка у зв’язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
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Депутат на засіданні однієї з постійних комісій ради не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та проголосував за підготовку проектів рішень і винесення їх на розгляд сесії міської ради, серед яких було й рішення про продаж земельної ділянки його дружині.
Нагадаємо, перший раз у 2018 році НАЗК внесло припис в.о. Міністра охорони здоров’я Уляні Супрун 7 травня. Він стосувався конфлікту інтересів директора Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Олександра Ларіна, у підпорядкуванні якого перебувала його дружина.