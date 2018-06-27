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НАЗК затвердило результат перевірки декларацій Супрун і Реви

НАЗК затвердило результат перевірки декларацій Супрун і Реви

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. НАЗК прийняло рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 4-х осіб, у тому числі міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і міністра соціальної політики Андрія Реви. Про це повідомила пресс-служба агентства, передає УНН.

“Прийнято рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 4-х осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також прийняте рішення про проведення повної перевірки декларації ще однієї особи”, — йдеться у повідомленні.

Результати повних перевірок затверджено щодо декларацій, поданих такими посадовими особами:

  • Ревою Андрієм Олексійовичем, Міністром соціальної політики України, за 2017 рік.
  • Супрун Уляною Надією, першим заступником Міністра охорони здоров’я, за 2016 та 2017 роки.
  • Філатовим Олексієм Валерійовичем, заступником Глави Адміністрації Президента України.
  • Оксютою Тарасом Григоровичем, суддею Солом’янського районного суду міста Києва, за 2015 та 2016 роки.

В деяких перевірених деклараціях виявлені порушення, однак вони є незначними та не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Розпочата повна перевірка декларації за 2016 рік, поданої першим заступником начальника Чорноморської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області Напрієнко Мариною Вікторівною.

Крім того, під час засідання було прийнято рішення про продовження строку повної перевірки е-декларацій, поданих 2-ма суб’єктами декларування:

  • Андрієвським Михайлом Володимировичем, депутатом Прилуцької районної ради, за 2017 рік.
  • Трубаровим Віталієм Миколайовичем, головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів Фонду державного майна України, за 2016 рік.

Раніше НАЗК направило до суду адмінпротокол на нардепа Євгена Дейдея.

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