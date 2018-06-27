НАПК утвердило результат проверки деклараций Супрун и Ревы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. НАПК приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 4-х лиц, в том числе министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и министра социальной политики Андрея Ревы. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает УНН.
“Принято решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 4-х лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также принято решение о проведении полной проверки декларации еще одного человека”, - говорится в сообщении.
Результаты полных проверок утверждены относительно деклараций, поданных следующими должностными лицами:
-
- Ревой Андреем Алексеевичем, Министром социальной политики Украины, за 2017 год.
-
- Супрун Ульяной Надеждой, первым заместителем Министра здравоохранения, за 2016 и 2017 годы.
-
- Филатовым Алексеем Валерьевичем, заместителем Главы Администрации Президента Украины.
-
- Оксютой Тарасом Григорьевичем, судьей Соломенского районного суда города Киева, за 2015 и 2016 годы.
-
В некоторых проверенных декларациях выявлены нарушения, однако они незначительны и не влекут за собой административную или уголовную ответственность.
Начата полная проверка декларации за 2016 год, представленной первым заместителем начальника Черноморской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Одесской области Наприенко Мариной Викторовной.
Кроме того, во время заседания было принято решение о продлении срока полной проверки электронных деклараций, поданных 2-мя субъектами декларирования:
-
- Андриевским Михаилом Владимировичем, депутатом Прилуцкого районного совета, за 2017 год.
-
- Трубаровым Виталием Николаевичем, главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений Фонда государственного имущества Украины, за 2016 год.
-
Ранее НАПК направило в суд админпротокол на нардепа Евгения Дейдея.