Керівництво і персонал "Охматдиту" постануть перед судом за службовий злочин

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Київська місцева прокуратура № 10 затвердила та скерувала до суду обвинувальні акти відносно працівниць Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” Міністерства охорони здоров’я України, викритих у організації злочинної схеми з привласнення медичних препаратів загальною вартістю близько 3 млн грн. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Згідно з матеріалами слідства, завідуюча аптечним складом НДСЛ у період з 2012 до 2015 шляхом зловживання своїм службовим становищем року привласнила лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн грн”, — йдеться у повідомленні прокуратури №10.

Дії обвинуваченої кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того, трьох старших медичних сестер вказаної лікарні судитимуть за неналежне виконання своїх службових обов’язків, що спричинило втрату медичних препаратів, призначених для лікування хворих дітей, на загальну суму понад 3 млн 500 тис. грн. Обвинувальні акти відносно зазначених осіб за ч. 1, 2 ст. 367 КК України (службова недбалість) скеровано до суду.

Також завершено розслідування стосовно ще чотирьох старших медичних сестер лікарні “Охматдит” за фактами вчинення аналогічних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України. Наразі триває ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінальних проваджень, після чого обвинувальні акти також будуть скеровані до суду.

Раніше прокурори під час розслідування розкрадання державних коштів "Охматдиту" виявили найбільш кричущі порушення. Зокрема, мова йшла про відділення інтенсивної хіміотерапії.

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