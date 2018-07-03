Руководство и персонал "Охматдета" предстанут перед судом за служебное преступление
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Киевская местная прокуратура № 10 утвердила и направила в суд обвинительные акты относительно работниц Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины, уличенных в организации преступной схемы по присвоению медицинских препаратов общей стоимостью около 3 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Согласно материалам следствия, заведующая аптечным складом НДСБ в период с 2012 по 2015 год путем злоупотребления своим служебным положением года присвоила лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн”, — говорится в сообщении прокуратуры № 10.
Действия обвиняемого квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Кроме того, трех старших медицинских сестер указанной больницы будут судить за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, что повлекло потерю медицинских препаратов, предназначенных для лечения больных детей, на общую сумму более 3 млн 500 тыс. грн. Обвинительные акты в отношении указанных лиц по ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) направлены в суд.
Также завершено расследование в отношении еще четырех старших медицинских сестер больницы “Охматдет” по фактам совершения аналогичных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 367 УК Украины. Сейчас идет ознакомление подозреваемых с материалами уголовных производств, после чего обвинительные акты также будут направлены в суд.
Ранее прокуроры при расследовании хищения государственных средств “Охматдета” выявили наиболее вопиющие нарушения. В частности, речь шла об отделении интенсивной химиотерапии.