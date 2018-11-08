НАПК внесло второе за год предписание Ульяне Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. НАПК внесло предписание и.о. Министра здравоохранения Ульяне Супрун в отношении ректора медицинской академии последипломного образования Александра Хвисюка. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания ректору Харьковской медицинской академии последипломного образования Александру Хвисюк, а также исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун относительно нарушений в деятельности ректора. Решения, принятые на заседании Национального агентства”, - говорится в сообщении.
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Так, ректор академии, получив информацию от четырех заведующих кафедрами о работающих в их прямом подчинении близких им лиц и о возникновении обусловленного этими обстоятельствами потенциального конфликта интересов, не принял мер для урегулирования конфликта интересов у подчиненных лиц. Это является нарушением требований ч. 3 и 4 ст. 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
Национальное агентство требует от и.о. Министра здравоохранения провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, а от ректора академии — принять меры для урегулирования потенциального конфликта интересов упомянутыми заведующими кафедр.
Кроме того, НАПК составило и направило в суд 2 протокола по частям первой и второй статьи 172-7 КУоАП в отношении депутата Херсонского городского совета Юрия Климентенко в связи с нарушением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
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Депутат на заседании одной из постоянных комиссий совета не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и проголосовал за подготовку проектов решений и вынесения на рассмотрение сессии городского совета, среди которых было и решение о продаже земельного участка его жене.
Напомним, первый раз в 2018 году НАПК внесло предписание и.о. Министра здравоохранения Ульяне Супрун 7 мая. Он касался конфликта интересов директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина, в подчинении которого находилась его жена.