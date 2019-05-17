НАПК направило предписание главе НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило требования устранить нарушения антикоррупционного законодательства трем должностным лицам, среди которых глава Национального банка Украины Яков Смолий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Национальное агентство внесло предписание главе НБУ Якову Смолию о нарушении требований антикоррупционного законодательства вследствие несообщения Нацагентству о 69 случаах непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций лиц, работающих (работавших) в аппарате Нацбанка и его структурных подразделениях", - сообщили в агентстве.
Как указано, НАПК требует выполнить требования антикоррупционного законодательства по обеспечению условий для сообщений сотрудниками банка о совершении нарушения другими лицами через официальный сайт Нацбанка.
Также есть требование принять решение о проведении служебного расследования для выявления причин и условий, способствовавших назначению одного из должностных лиц структурного подразделения Нацбанка без проведения специальной проверки и невыполнению подчиненными должностными лицами требований антикоррупционного законодательства.
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Предписание внесено и голове Национальной службы посредничества и примирения (НСПП) Александру Окису. Оно касается проведения служебного расследования с целью выяснения причин и условий нарушения НСПП требований законодательства вследствие неподачи в 2018 году в НАПК антикоррупционной программы с полным комплектом документов, что сделало невозможным рассмотрение и дальнейшее согласование Нацагентством.
Кроме того, НАПК направило требования главе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталию Петруку устранить нарушения требований антикоррупционного законодательства путем сообщения Нацагентству о шести случаях непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций 5-ю субъектами декларирования, которые работают (работали) в ГАЗО и, в частности, инициировать проведение служебного расследования по нарушению антикоррупционного законодательства.
Также НАПК требует инициировать служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению директором Государственного специализированного предприятия "Львовский государственный межобластной специальный комбинат" Владиславом Игнатовым правонарушения, связанного с коррупцией - нарушение требований части второй статьи 65 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
Напомним, НАПК внесло предписание министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.