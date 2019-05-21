НАПК проверило декларации Тимошенко, судей и депутатов

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о результатах полной проверки 39-ти деклараций, среди которых представлены 10-ю народными депутатами Украины и 11-ю судьями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"На заседании 17 мая Национальный агентство по предупреждению коррупции приняло решение о результатах полной проверки 39-ти деклараций, среди которых представлены 10-ю народными депутатами Украины и 11-ю судьями. Проверки 28-ми из этих деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля (ЛАК). Проверки других деклараций - на основании статьи 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:

1. Валентировым Сергеем Васильевичем, народным депутатом Украины, 2015 год.
2. Донец Татьяной Анатольевной, народным депутатом Украины, по 2017 год.
3. Ивахивым Степаном Петровичем, народным депутатом Украины, по 2017 год.
4. Лавриком Николаем Ивановичем, народным депутатом Украины, по 2017 год.
5. Лавриком Олегом Васильевичем, народным депутатом Украины, 2015 год.
6. Маткивским Богданом Мироновичем, народным депутатом Украины, 2015 год.
7. Найемом Мустафой-Маси, народным депутатом Украины, 2015 года (исправленного).
8. Присяжнюком Александром Анатольевичем, народным депутатом Украины, по 2017 год.
9. Тимошенко Юлией Владимировной, народным депутатом Украины, по 2017 год.
10. Яценко Антоном Владимировичем, народным депутатом Украины, по 2017 год.
11. Весельской Татьяной Федоровной, судьей Высшего административного суда Украины (членом Высшей квалификационной комиссии судей), 2015 года (исправленного) и по 2016 (исправленной).
12. Гончаруком Николаем Николаевичем, судьей Апелляционного суда Винницкой области, по 2016 год.
13. Данилевич Надеждой Андреевной, судьей Верховного суда, 2015 год, по 2016 (исправленной) и по 2017 год.
14. Дригой Андреем Николаевичем, судьей Апелляционного суда Киевской области, 2015, 2016 и 2017 годы.
15. Зубар Натальей Борисовной, судьей Вознесенского горрайонного суда Николаевской области, по 2017 год.
16. Коваленко Натальей Владимировной, судьей Кассационного административного суда Верховного Суда по 2017 (исправленной).
17. Козак Ириной Богдановной, судьей Хозяйственного суда Львовской области, по 2016 год.
18. Низик Еленой Вячеславовной, судьей Красногвардейского районного суда. Днепропетровская, за 2016 год.
19. Путрей Ольгой Григорьевной, судьей Полтавского районного суда Полтавской области, по 2016 год.
20. Рябчун Еленой Викторовной, судьей Апелляционного суда Луганской области, 2015 и 2016 годы, а также за 2017 (исправленной).
21. Юрлагиной Тамарой Владимировной, судьей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, по 2017 год.
22. Бойко Андреем Михайловичем, членом Высшего совета правосудия, по 2017 (исправленной).
23. Буряком Александром Александровичем, заместителем директора Государственного бюро расследований, по 2017 год.
24. Ефремовым Сергеем Алексеевичем, заместителем прокурора прокуратуры Волынской области, по 2016 год.
25. Кашириной Светланой Леонидовной, заместителем начальника отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни ДФС, за 2017 (исправленной).
26. Кошарук Сергеем Дмитриевичем, заместителем председателя Волынской областной государственной администрации, по 2016 год.
27. Кумечко Андреем Олеговичем, заместителем начальника следственного управления ГУНП во Львовской области, по 2017 год.
28. Пишак Николаем Ивановичем, первым заместителем председателя Снятинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области, по 2016 (исправленной).
29. Прилипко Сергеем Николаевичем, членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, по 2017 год.
30. Сагайдаком Ильей Вадимовичем, заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, 2015 года (исправленного) и по 2016 год.
31. Шептицким Александром Александровичем, заместителем начальника Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи Украины, по 2016 год.

Национальное агентство приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций 66-ти субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней в связи со случаями неполучения информации по сути, необходимой для проведения полной проверки декларации, в ответ на запросы или письма Национального агентства.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 4 человека, а именно депутата, народного депутата и 2 должностных лиц для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

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