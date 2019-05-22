НАПК направило в суд протокол в отношении Вилкула

"Составлен протокол в отношении народного депутата Украины Вилкула Александра, который при наличии частного интереса внес в порядке статьи 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" на рассмотрение ВРУ депутатский запрос, чем нарушил требования пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины "О предупреждении коррупции", - говорится в сообщении.

Кроме того, составлено 8 протоколов в отношении главного врача Киевской городской клинической больницы № 10 Даниила Добуша, который не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов, возникшего в связи с изданием приказа о премировании своего сына, и совершил действия в условиях этого конфликта .

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Также составлено 2 протокола в отношении руководителя Дергачевской местной прокуратуры Харьковской области Владимира Песоцкого, который не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и в его условиях рассмотрел заявление о совершении уголовного преступления по отношению к себе и подписал письмо о ее направлении в Дергачевский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Составлено 6 протоколов в отношении бывшего директора Полянковской общеобразовательной школы I-III ступеней Барановского городского совета Людмилы Яковчук.

Составлено 4 протокола в отношении директора Соледарского профессионального лицея Виктора Бричака, который не сообщил Министерство образования и науки Украины о наличии у него реального конфликта интересов, возникшего в связи с изданием приказов о премировании его жены и невестки, и совершил действия в условиях этого конфликта.

Ответственность за несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрена частью первой статьи 172-7 КоАП, а за совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов - частью второй настоящей статьи.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 6 человек, а именно 3 депутатов и 3 должностных лиц, для предоставления объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.