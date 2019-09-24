Апелляцию на меру пресечения Вилкулу рассмотрят 1 октября

"1 октября 2019 года в 9:30 в Днепровском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Днепропетровской области на решение Октябрьского районного суда города Днепропетровска, которым для бывшего председателя Днепропетровской ОГА (экс-нардеп) избрана мера пресечения в виде личного поручительства", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что бывший председатель Днепропетровской ОГА подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

"Прокуратура настаивает на избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.