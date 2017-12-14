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Рассмотрение апелляции на меру пресечения Альперину перенесли на 22 декабря

Рассмотрение апелляции на меру пресечения Альперину перенесли на 22 декабря

Киев  •  УНН

 • 13165 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева перенес на 22 декабря рассмотрение апелляционной жалобы на выбранный Печерским районным судом мера пресечения бизнесмену Вадиму Альперину, который подозревается в попытке дачи 800 тысяч долларов взятки детектива НАБУ. Об этом УНН сообщил информированный источник.

“Рассмотрение жалобы, которое должно был состояться вчера (13 декабря — ред.), Апелляционный суд перенес на 22 декабря на 13:30 из-за того, что судья Печерского суда до сих пор не подготовила и не направила в суд мотивировочную часть своего решения”, — сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала производства, в рамках которого зафиксировано “предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ”.

Напомним, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 20,8 млн грн залога для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки в 800 тысяч долларов детектива НАБУ.

Как сообщал УНН, 12 декабря бизнесмен Вадим Альперин внес 20,8 млн грн залога и освобожден из-под стражи.

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