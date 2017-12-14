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Розгляд апеляції на запобіжний захід Альперіну перенесли на 22 грудня

Розгляд апеляції на запобіжний захід Альперіну перенесли на 22 грудня

Київ • УНН

 • 13169 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс на 22 грудня розгляд апеляційної скарги на обраний Печерським районним судом запобіжний захід бізнесмену Вадиму Альперіну, який підозрюється у спробі дачі 800 тисяч доларів хабара детективу НАБУ. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

“Розгляд скарги, який мав відбутися вчора, Апеляційний суд переніс на 22 грудня на 13:30 через те, що суддя Печерського суду досі не підготувала і не надіслала до суду мотивувальну частину своєї ухвали”, — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано "пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ".

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 20,8 млн грн застави для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ.

Як повідомляв УНН, 12 грудня бізнесмен Вадим Альперін вніс 20,8 млн грн застави і звільнений з-під варти.

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