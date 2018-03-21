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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Розенко: выплату по энергосбережению получили 1 миллион 700 тысяч семей

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Первую материальную компенсацию за экономное использование энергоносителей за прошлый отопительный сезон получили 1 млн 700 тыс. семей. О таком заявил в эфире “5 канала” вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.

“Кто получил средства по монетизации субсидий за прошлый отопительный сезон. Это 1 миллион 700 тысяч украинских семей. Что это за семьи? Это те люди, у которых потребление ими газа или соответствующих услуг по электроэнергии и других услуг, на которые начисляются субсидии, была ниже, чем та субсидия, которая им была начислена по факту предоставления услуг. То есть эту дельту, разницу экономии, часть этой дельты люди получили в реальных денежных суммах. То есть это наличные, которые они могут использовать на любые свои потребности, которые не облагаются налогом, не включается в доходы их семьи, просто такой премией от государства за то, что человек реально экономно относился к услугам газоснабжения или электроснабжения и тому подобное. Поэтому мы должны говорить о том, что да, люди, которые вынуждены платить полную цену на газ, они, очевидно делают все для того, чтобы экономить, но субсидиантов мы будем призывать не только на лозунгах, чтобы они экономили газ и другие ресурсы. А мы им готовы за это даже доплачивать средства, чтобы они это делали”, — отметил Розенко.

Как сообщал УНН, перерасчет субсидий украинцам осуществляется не в апреле, а в мае и октябре. Об этом сообщили в Минсоцполитики, опровергая информацию об апрельском перерасчет субсидий.

Украинские Национальные Новости

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