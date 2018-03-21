Розенко: виплату за енергозбереження отримали 1 мільйон 700 тисяч родин

“Хто отримав кошти по монетизаціях субсидій за минулий опалювальний сезон. Це 1 мільйон 700 тисяч українських родин. Що це за родини? Це ті люди, в яких споживання ними газу або відповідних послуг по електроенергії та інших послуг, на які нараховуються субсидії, була нижчою, ніж та субсидія, яка їм була нарахована за фактом надання послуг. Тобто цю дельту, різницю економії, частину цієї дельти люди отримали в реальних грошових сумах. Тобто це готівка, яку вони можуть використати на будь-які свої потреби, яка не оподатковується, не включається в доходи їхньої родини, яка є просто такою премією від держави за те, що людина реально ощадно ставилася до послуг газопостачання чи електропостачання тощо. Тому ми повинні говорити про те, що так, люди, які вимушені сплачувати повну ціну на газ, вони, очевидно роблять усе для того, щоб економити, але субсидіантів ми будемо закликати не лише на гаслах, щоб вони економили газ та інші ресурси. А ми їм готові за це навіть доплачувати кошти, щоб вони це робили”, — наголосив Розенко.

Як повідомляв УНН, перерахунок субсидій українців здійснюється не в квітні, а в травні та жовтні. Про це повідомили у Мінсоцполітики, спростовуючи інформацію про квітневий перерахунок субсидій.