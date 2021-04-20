Розничная торговля с начала года выросла на 7,5%

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине оборот розничной торговли в марте 2021 года против февраля этого года вырос на 11,8%, а за три месяца года - на 7,5% против аналогичного периода прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.