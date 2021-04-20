Розничная торговля с начала года выросла на 7,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине оборот розничной торговли в марте 2021 года против февраля этого года вырос на 11,8%, а за три месяца года - на 7,5% против аналогичного периода прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Детали
В то же время, в марте 2021 года против марта 2020-го (в годовом измерении) объем оборота розничной торговли вырос на 13,1%.
Оборот розничной торговли в январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом 2020 года в целом вырос на 7,5%. Наибольшими темпами в январе-марте розничная торговля росла в Киевской (+14,6% против января-марта 2020 года), Черновицкой (+13,7%) и Винницкой (+12,5%) областях. Во всех областях наблюдался прирост розничной торговли за этот период, но наименьшим он был в Кировоградской (+0,2%), Харьковской (+0,8%) и Черкасской (+1,1%) областях.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
В начале года в Украине начали дорожать продукты. Тогда Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал рост цен по некоторым группам товаров. Он заявил, что подорожание является "действительно обоснованным" и происходит "из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора". По ожиданиям правительства, озвученным Шмыгалем, стабилизация цен на социальные товары и продукты должна была состояться уже в конце марта. Уже в начале апреля в Минэкономики отметили, что не видят значительного роста цен на продукты питания.
В то же время, как свидетельствуют данные Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки росли три месяца подряд, начиная с начала года.
Добавим, в экспертных кругах считают, что после того, как на рынок поступит продукция нового урожая, подорожание продуктов должно затормозиться.