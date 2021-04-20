Роздрібна торгівля з початку року зросла на 7,5%

Деталі

Водночас, у березні 2021 року проти березня 2020 року (у річному вимірі) обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 13,1%.

Оборот роздрібної торгівлі у січні-березні 2021 року проти січня-березня 2020 року загалом зріс на 7,5%. Найбільшими темпами у січні-березні роздрібна торгівля зростала у Київській (+14,6% проти січня-березня 2020 року), Чернівецькій (+13,7%) та Вінницькій (+12,5%) областях. У всіх областях спостерігався приріст роздрібної торгівлі за цей період, але найменшим він був у Кіровоградській (+0,2%), Харківській (+0,8%) та Черкаській (+1,1%) областях.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

На початку року в Україні почали дорожчати продукти. Тоді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував зростання цін по деяких групах товарів. Він заявив, що здорожчання є "дійсно обґрунтованим" і відбувається "через зменшену пропозицію та сезонний фактор". За очікуванням уряду, озвученими Шмигалем, стабілізація цін на соціальні товари та продукти мала відбутися вже наприкінці березня. Уже на початку квітня в Мінекономіки вказали, що не бачать значного зростання цін на продукти харчування.

Водночас, як свідчать дані Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої росли три місяці поспіль, починаючи з початку року.

Додамо, в експертних колах вважають, що після того, як на ринок надійде продукція нового врожаю, подорожчання продуктів повинне загальмуватися.