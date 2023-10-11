Разбор завалов Никопольской гимназии, которую обстреляла рф, завершен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Спасатели завершили разбор завалов Никопольской гимназии, которую обстреляли россияне. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
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"Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии. В результате российского удара погибли 4 человека: 72-летний мужчина и три женщины 69-ти, 67-ми и 60-ти лет", - написал Клименко.
Он сообщил, что еще два человека получили травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Очередное военное преступление россии зафиксировано. Враг поплатится за каждую убитую жизнь в Украине", - подчеркнул Клименко.
Кроме того, министр опубликовал кадры неутомимой работы спасателей ГСЧС во время разбора завалов Никопольской гимназии.
Дополнение
Российские военные сегодня обстреляли гимназию в Никополе Днепропетровской области.