Розбір завалів Нікопольської гімназії, яку обстріляла рф, завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Рятувальники завершили розбір завалів Нікопольської гімназії, яку обстріляли росіяни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
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"Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії. Внаслідок російського удару загинуло 4 людини: 72-річний чоловік та три жінки 69-ти, 67-ми та 60-ти років", - написав Клименко.
Він повідомив, що ще дві особи отримали травми. Їм надається необхідна медична допомога.
"Черговий воєнний злочин росії зафіксовано. Ворог поплатиться за кожне вбите життя в Україні", - наголосив Клименко.
Окрім того, міністр опублікував кадри невтомної роботи рятувальників ДСНС під час розбору завалів Нікопольської гімназії.
Доповнення
Російські військові сьогодні обстріляли гімназію у Нікополі Дніпропетровської області.