росіяни обстріляли гімназію у Нікополі: є загиблі, під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські військові сьогодні обстріляли гімназію у Нікополі Дніпропетровської області. Попередньо відомо про двох загиблих співробітників навчального закладу. Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко, пише УНН.
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«Ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині. Зруйновано гімназію. Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей», - написав Клименко у Telegram.
Зазначається, що постраждалі - співробітники навчального закладу.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.