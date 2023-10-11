россияне обстреляли гимназию в Никополе: есть погибшие, под завалами могут быть люди
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. российские военные сегодня обстреляли гимназию в Никополе Днепропетровской области. Предварительно известно о двух погибших сотрудниках учебного заведения. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
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«Враг обстрелял Никополь на Днепропетровщине. Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей», - написал Клименко в Telegram.
Отмечается, что пострадавшие - сотрудники учебного заведения.
Поисково-спасательные работы продолжаются.