россияне обстреляли гимназию в Никополе: есть погибшие, под завалами могут быть люди

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Киев • УНН

 • 380436 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. российские военные сегодня обстреляли гимназию в Никополе Днепропетровской области. Предварительно известно о двух погибших сотрудниках учебного заведения. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Цитата

«Враг обстрелял Никополь на Днепропетровщине. Разрушена гимназия. Два человека погибли. Под завалами спасатели еще ищут людей», - написал Клименко в Telegram.

Отмечается, что пострадавшие - сотрудники учебного заведения.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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