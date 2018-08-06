Роухани: США пожалеют о санкциях против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани предостерег Вашингтон от последствий восстановления санкций в отношении Исламской Республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
“Америка будет сожалеть о введенных санкциях против Ирана”, — заявил Роухани в обращении к нации, призвав народ “к единству перед лицом экономических трудностей”. При этом глава исполнительной власти республики не уточнил, какие меры могут быть введены в ответ на рестрикции.
“Несмотря на санкции, мы покажем миру, что держим свое слово и выполняем обязательства, данные в международных договорах”, — добавил Роухани.
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Кроме того, он подтвердил намерение Тегерана “улучшать отношения с соседними государствами во имя стабильности и мира на Ближнем Востоке”.
Президент Ирана также отметил, что считает бессмысленными переговоры с президентом США Дональдом Трампом после решения Вашингтона о частичном возвращении санкций в отношении Тегерана.
“Нет никакого смысла в переговорах с введением санкций”, — приводит слова Роухани Al Mayadeen.
По убеждению президента Ирана, призывы Трампа к прямым переговорам направлены на “создание раскола в Иране в пользу США”.
“Группа 4+1 (Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия — прим.) подтвердила свою солидарность с Ираном и приняла ряд шагов для компенсации выхода Вашингтона по ядерной сделки”, — добавил он.
Роухани также отметил, что Иран основывается на дипломатических методах, тогда как Соединенным Штатам доверять нельзя.
“Иран верит в дипломатию, а доверять Вашингтону нельзя”, — приводит слова иранского президента телеканал Sky News Arabia. По мнению Роухани, именно президент США Дональд Трамп первым “развернулся спиной к переговорному процессу”. Соединенным Штатам, добавил иранский президент, теперь “нужно доказать свое желание вести диалог”.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в января 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Восстановление санкций пройдет в два этапа.