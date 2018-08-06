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Роухані: США пошкодують про санкції проти Ірану

Роухані: США пошкодують про санкції проти Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент Ірану Хасан Роухані застеріг Вашингтон від наслідків відновлення санкцій відносно Ісламської Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Mayadeen.

“Америка буде шкодувати про введені санкції проти Ірану”, — заявив Роухані в зверненні до нації, закликавши народ “до єдності перед обличчям економічних труднощів”. При цьому глава виконавчої влади республіки не уточнив, які заходи можуть бути введені у відповідь на рестрикції.

“Не дивлячись на санкції, ми покажемо світові, що тримаємо своє слово і виконуємо зобов’язання, дані в міжнародних договорах”, — додав Роухані.

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Крім того, він підтвердив намір Тегерана “покращувати відносини зі сусідніми державами в ім’я стабільності і миру на Близькому Сході”.

Президент Ірану також зазначив, що вважає безглуздими переговори із президентом США Дональдом Трампом після рішення Вашингтона про часткове повернення санкцій відносно Тегерана.

“Немає будь-якого сенсу в переговорах із введенням санкцій”, — приводить слова Роухані Al Mayadeen.

На переконання президента Ірану, заклики Трампа до прямих переговорів спрямовані на “створення розколу в Ірані на користь США”.

“Група 4+1 (Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай, Росія — прим.) підтвердила свою солідарність з Іраном і прийняла ряд кроків для компенсації виходу Вашингтона з ядерної угоди”, — додав він.

Роухані також зазначив, що Іран ґрунтується на дипломатичних методах, тоді як Сполученим Штатам довіряти не можна.

“Іран вірить у дипломатію, а довіряти Вашингтону не можна”, — наводить слова іранського президента телеканал Sky News Arabia. На думку Роухані, саме президент США Дональд Трамп першим “розвернувся спиною до переговорного процесу”. Сполученим Штатам, додав іранський президент, тепер “потрібно довести своє бажання вести діалог”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана. Відновлення санкцій пройде в два етапи.

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