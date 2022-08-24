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Растет экспортная выручка, укрепляется курс: эксперт рассказал, как именно "зерновой коридор" улучшает экономику Украины

Киев • УНН

 • 214141 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Открытие “зернового коридора” приводит к росту валютной выручки в Украине. Соответственно, это укрепляет курс и позволяет Нацбанку покупать валюту, а не только продавать. Такие действия способствуют улучшению экономики Украины и работе бизнеса, особенно в аграрной отрасли. Об этом рассказал в комментарии УНН экономист Александр Охрименко.

Растет экспортная выручка, укрепляется курс: эксперт рассказал, как именно "зерновой коридор" улучшает экономику Украины

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«По моему мнению, это оказывает значительное влияние на экономику, потому что растет экспорт, а следовательно растет экспортная выручка и, соответственно, возрождается экономика. В Украину поступает валюта, которая уже здесь продается. Увеличение валюты в Украине оказывает положительное влияние на курс. А значит, бизнес работает, платятся налоги и заработные платы работникам, а в аграрном секторе есть основания выращивать еще больше продукции, потому что есть возможность ее продавать. Сейчас есть большой риск, что “зерновой коридор” могут заблокировать, но будем надеяться, что этого не произойдет», – рассказал Охрименко.

Детали

По словам эксперта, пока экономика Украины не испытала существенного влияния от открытия “зернового коридора”, ведь валюта поступает поэтапно. Требуется три месяца, чтобы экономическая ситуация страны начала улучшаться.

«Но уже и сейчас валютному рынку стало легче. Уже Нацбанк не только продает валюту, но и начал покупать. На прошлой неделе было закуплено 200 млн валюты. Это положительный шаг, потому что когда Нацбанк только продает, это несет в себе много рисков для экономики», – отметил эксперт.

Относительно того, улучшает ли “зерновой коридор” ситуацию с дефицитом государственного бюджета, экономист отмечает, что нет. Ибо причина дефицита – война, несущая значительную нагрузку на экономику. Кроме того, введены льготы на налоги для бизнеса, а значительная часть предпринимателей уклоняется от налогов.

«Конечно, хорошо, что у нас вырос экспорт. Но за счет экспорта решить проблему дефицита государственного бюджета невозможно. Здесь нужно, чтобы платили налоги. Сейчас у нас огромные льготы по налогам. И даже несмотря на это, большая часть бизнеса целенаправленно не платят налоги. И это проблема, потому что как раз экспортеры платят налоги, но только за счет них нельзя вытянуть всю экономику страны», – отметил экономист.

Напомним

В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что Украина отправила на экспорт морем в рамках "зернового" соглашения уже около 720 тыс. тонн продовольствия. Еще 18 судов грузятся и ожидают очереди выезда.

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. 1 августа из одесского порта вышло первое судно с украинским зерном.

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