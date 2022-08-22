НБУ за тиждень купив на міжбанку близько 200 мільйонів доларів

Деталі

Так, згідно з результатами валютних інтервенцій, з 15 по 19 серпня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 197,80 млн дол., при цьому продав 122,43 млн дол.

З початку 2022 року НБУ, відповідно до оприлюднених даних, купив 3,074 млрд дол. та 110,97 млн євро. Продав 16,176 млрд дол. та 1,789 млрд євро.

Доповнення

Темпи скорочення золотовалютних резервів у липні уповільнились в 4,5 рази.