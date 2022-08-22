НБУ за неделю купил на межбанке около 200 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Национальный банк Украины за неделю купил на межбанковском валютном рынке около 200 млн долл. Об этом сообщает НБУ, передает УНН.
Детали
Так, согласно результатам валютных интервенций, с 15 по 19 августа Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 197,80 млн долл., при этом продал 122,43 млн долл.
С начала 2022 года НБУ, согласно обнародованным данным, купил 3,074 млрд долл. и 110,97 млн евро. Продал 16,176 млрд долл. и 1,789 млрд евро.
Дополнение
Темпы сокращения золотовалютных резервов в июле замедлились в 4,5 раза.