НБУ за неделю купил на межбанке около 200 миллионов долларов

Детали

Так, согласно результатам валютных интервенций, с 15 по 19 августа Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 197,80 млн долл., при этом продал 122,43 млн долл.

С начала 2022 года НБУ, согласно обнародованным данным, купил 3,074 млрд долл. и 110,97 млн евро. Продал 16,176 млрд долл. и 1,789 млрд евро.

Дополнение

Темпы сокращения золотовалютных резервов в июле замедлились в 4,5 раза.