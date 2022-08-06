Темпи скорочення золотовалютних резервів у липні уповільнились в 4,5 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Темпи скорочення золотовалютних резервів України у липні уповільнились в 4,5 рази. Про це повідомив народний депутат, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев у Telegram, передає УНН.
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«Темпи скорочення золотовалютних резервів у липні уповільнились в 4,5 рази. У липні золотовалютні резерви зменшились усього на 2% - у порівнянні з -9% у червні. На початок серпня вони складають 22,4 млрд. дол», - повідомив Гетманцев.
Деталі
За його словами, основні чинники послаблення тиску на ЗВР:
· скорочення попиту на валюту після перегляду офіційного курсу;
· менші обсяги коштів, емітованих на потреби Уряду (30 млрд. грн. у липні проти 105 млрд. грн. у червні);
· валютні надходження на рахунки України 1,6 млрд. дол., у тому числі 1 млрд. дол. – від Німеччини.
«Наявний обсяг ЗВР покриває фінансування 3,5 місяців наступного експорту, що визнається достатнім їх показником», - зазначив Гетманцев.
Доповнення
У липня повідомлялося, що міжнародні резерви України становили 22,8 млрд дол. США за підсумками червня, скоротившись за місяць на 9% на тлі продажу валюти на міжбанку.