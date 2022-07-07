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Міжнародні резерви України за місяць різко скоротилися

Міжнародні резерви України за місяць різко скоротилися

Київ • УНН

 • 221063 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Міжнародні резерви України становили 22,8 млрд дол. США за підсумками червня, скоротившись за місяць на 9% на тлі продажу валюти на міжбанку, повідомили у Національному банку України, пише УНН.

Цитата

"Станом на 1 липня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 22 756,9 млн дол. США. У червні вони знизилися на 9% з огляду на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Активізація надходження міжнародної допомоги в Україну, вказали у НБУ, "дала змогу частково компенсувати відповідні інтервенції". Загалом упродовж червня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

  • по-перше, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. НБУ продав на валютному ринку 3 987,3 млн дол. США й викупив до резервів – 31 млн дол. США. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками червня є від'ємним і становить 3 956,3 млн дол. США. Значні обсяги продажу валюти з резервів зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти порівняно з попитом. Так, надходження від експорту товарів та послуг та від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами. Останні здійснюються з огляду на витрати громадян із гривневих платіжних карток за кордоном. Додатковим чинником, що збільшував попит на валютному ринку, є монетизація дефіциту бюджету з боку НБУ. Переважна частина отриманого урядом фінансування в гривні поступово потрапляла на валютний ринок, що посилювало попит на іноземну валюту;
  • по-друге, операції з управління державним боргом. Валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ становили 2 763,0 млн дол. США. Зокрема, 967,4 млн дол. США надійшли від Світового банку, 779,0 млн дол. США – від уряду Канади, 479,4 млн дол. США – від Агенції з міжнародного співробітництва Японії, а 354,2 млн дол. США – від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Натомість загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 833,6 млн дол. США. З цієї суми 672,1 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, 70,1 млн дол. США – на обслуговування зовнішніх державних позик, а решта суми – на розрахунки з іншими кредиторами. Крім того, Національний банк сплатив Міжнародному валютному фонду 166,2 млн дол. США;
  • по-третє, переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість знизилася на 152,2 млн дол. США.

"Ураховуючи складнощі з прогнозуванням макроекономічних показників через триваючу повномасштабну військову агресію росії проти України, Національний банк тимчасово утримується від публікації інформації щодо покриття резервами майбутнього імпорту", - додали у регуляторі.

Доповнення

Держбюджет за пів року на тлі війни звели з дефіцитом у понад 405 млрд грн.

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