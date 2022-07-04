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Держбюджет за пів року на тлі війни звели з дефіцитом у понад 405 млрд грн

Держбюджет за пів року на тлі війни звели з дефіцитом у понад 405 млрд грн

Київ • УНН

 • 125144 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Дефіцит державного бюджету за січень-червень 2022 року досяг 405,2 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 406,1 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.

Цитата

"За січень-червень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 405,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 406,1 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-червень 2022 року дефіциту у сумі 642,6 млрд гривень", - йдеться у повідомленні Мінфіну з посиланням на оперативні дані ДКСУ.

Деталі

За даними Мінфіну, у червні фактичний дефіцит державного бюджету становив 141,2 млрд грн, у тому числі загального фонду – 134,9 млрд гривень.

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Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-червень становили 561,3 млрд грн, або 133,5% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 349,7 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 28,1 млрд грн (653,5 млн дол. США та 288,3 млн євро). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 327,6 млрд грн, при цьому НБУ викупив найбільше – на 225 млрд гривень. Із зовнішніх джерел залучено 211,6 млрд грн.

При цьому платежі з погашення держборгу за січень-червень становили 214,8 млрд грн (99,5% плану), платежі з обслуговування – 86,6 млрд грн (99,4% плану).

За оперативною інформацією казначейства, за січень-червень касові видатки держбюджету становили 1 032,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – 972,7 млрд грн, або 78,6% від розпису звітного періоду. При цьому у червні - 248,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 232,4 млрд грн, або 83,3% від розпису червня.

Водночас у червні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 97,3 млрд гривень.

Доповнення

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі. Відтак першочергове фінансування видатків у поточному році спрямовано на підвищення обороноздатності країни та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, що забезпечують підтримку життєдіяльності населення, вказали у Мінфіні.

Мінфін прогнозував на тлі війни дефіцит бюджету в 5-7 млрд дол. на місяць.

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