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Госбюджет за полгода на фоне войны свели с дефицитом в более 405 млрд грн

Госбюджет за полгода на фоне войны свели с дефицитом в более 405 млрд грн

Киев • УНН

 • 125143 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Дефицит государственного бюджета за январь-июнь 2022 года достиг 405,2 млрд грн, в том числе по общему фонду – 406,1 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Цитата

"За январь-июнь 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 405,2 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 406,1 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь-июнь 2022 года дефицита в сумме 642,6 млрд гривен", - говорится в сообщении Минфина со ссылкой на оперативные данные ГКСУ.

Детали

По данным Минфина, в июне фактический дефицит государственного бюджета составил 141,2 млрд грн, в том числе общего фонда – 134,9 млрд гривен.

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Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-июнь составили 561,3 млрд грн, или 133,5% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 349,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 28,1 млрд грн (653,5 млн долл. США и 288,3 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 327,6 млрд грн, при этом НБУ выкупил больше – на 225 млрд гривен. Из внешних источников привлечено 211,6 млрд грн.

При этом платежи по погашению госдолга за январь-июнь составляли 214,8 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию – 86,6 млрд грн (99,4% плана).

По оперативной информации казначейства, за январь-июнь кассовые расходы госбюджета составляли 1032,9 млрд грн, в том числе общего фонда – 972,7 млрд грн, или 78,6% от росписи отчетного периода. При этом в июне – 248,7 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 232,4 млрд грн, или 83,3% от росписи июня.

В то же время в июне 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 97,3 млрд гривен.

Дополнение

С началом полномасштабного вторжения российской федерации в Украину 24 февраля 2022 года государственный бюджет был переориентирован на военные цели. Следовательно, первоочередное финансирование расходов в текущем году направлено на повышение обороноспособности страны и осуществление наиболее необходимых социальных расходов, обеспечивающих поддержку жизнедеятельности населения, указали в Минфине.

Минфин прогнозировал на фоне войны дефицит бюджета в 5-7 млрд долл. на месяц.

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