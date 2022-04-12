Мінфін прогнозує дефіцит бюджету в 5-7 млрд дол. на місяць

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Міністр фінансів України закликав до негайної фінансової підтримки обсягом десятки мільярдів доларів, щоб покрити великий дефіцит бюджету, спричинений вторгненням росії в Україну.

"Державні витрати перевищили доходи приблизно на 2,7 мільярда доларів у березні, і Україна очікує, що розрив збільшиться до 5-7 мільярдів доларів на місяць у квітні та травні через війну", - йдеться у матеріалі.

Валовий внутрішній продукт України у 2021 році становив 164 мільярди доларів.

"Ми перебуваємо у сильному стресі, у найгіршому (фінансовому) стані", — сказав Сергій Марченко в інтерв'ю Financial Times.

За словами міністра, оскільки Україна намагається обмежити дефіцит свого бюджету, уряд уже скоротив витрати на понад 6 мільярдів доларів, але цього недостатньо. "Ми можемо скоротити деякі витрати, але це не може покрити дефіцит", - сказав він.

Він додав, що доходи становили трохи більше половини довоєнного рівня. За його словами, дефіцит бюджету в 2022 році, прогнозований на рівні 3,5% ВВП до вторгнення росії, "у багато разів" збільшуватиметься залежно від тривалості війни.

За його словами, уряд продовжував виконувати свої основні зобов'язання щодо виплати заробітної плати та пенсій у державному секторі та обслуговування боргу. Він додав, що минулого місяця країна зробила платіж у 292 млн доларів за єврооблігаціями, номінованими в доларах, з терміном погашення у вересні, і продовжить виконувати свої зобов'язання, щоб уникнути дефолту або реструктуризації.

"Багато політиків радять нам говорити про реструктуризацію, але це не наша політика", - сказав він.

Голова Мінфіну зазначив також, що збитки цивільній та військовій інфраструктурі від російського вторгнення наразі оцінюються у 270 мільярдів доларів, при цьому майже 7000 житлових будинків було пошкоджено або зруйновано.

За словами Марченка, близько 30% українських підприємств припинили свою діяльність, а 45% працювали на зниженій потужності. Споживання електроенергії знизилося на 35%. Торгівля впала: експорт скоротився вдвічі в період з лютого до березня, а імпорт упав більш ніж на дві третини.

Доповнення

Київська школа економіки у понеділок оцінила загальні економічні втрати від війни у ​​600 мільярдів доларів.