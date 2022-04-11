Збитки інфраструктурі від війни перевищили 80 млрд дол. - аналіз
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні перевищила 80 млрд дол. А загальні втрати економіки, понесені в ході війни, оцінюють у 564-600 млрд дол. Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту "Росія заплатить" командою KSE Institute та волонтерами із партнерських організацій, пише УНН.
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"За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури, задокументовані в публічних джерелах, зросли на 12,2 млрд дол. Станом на 11 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, вже сягнула 80,4 млрд дол. або 2,4 трлн грн", - йдеться в аналізі.
Деталі
За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, як вказано, "загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проєкті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від 564 млрд дол. до 600 млрд дол.".
За даними аналітиків, в цілому, за 47 днів російської агресії в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше:
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- 23 тис. кілометрів доріг,
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- 37 тис. квадратних метрів житлового фонду,
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- 319 дитячих садочків,
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- 546 закладів освіти,
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- 205 медзакладів,
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- 145 заводів та підприємств.
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Окрім того, як зазначається, внаслідок війни постраждали щонайменше 54 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти. Також станом на 8 квітня пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 74 релігійні споруди та 62 інших культурних споруди.
Доповнення
За оцінкою уряду станом на кінець березня, втрати України через війну перевищили 560 млрд доларів.