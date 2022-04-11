Ущерб инфраструктуре от войны превысил 80 млрд долл. - анализ

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"За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры, задокументированные в публичных источниках, выросли на 12,2 млрд долл. По состоянию на 11 апреля общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры, только на основе публичных источников, уже достигла 80,4 млрд долл. или 2,4 трлн грн", - говорится в анализе.

Детали

По общим оценкам Минэкономики и KSE, как указано, "общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку м т.д.), колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд долл.".

По данным аналитиков, в целом, за 47 дней российской агрессии в Украине повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере:



23 тыс. километров дорог,



37 тыс. квадратных метров жилого фонда,



319 детских садов,



546 образовательных учреждений,



205 медучреждений,



145 заводов и предприятий.



Кроме того, как отмечается, в результате войны пострадали по меньшей мере 54 административных здания, 277 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта. Также по состоянию на 8 апреля повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 74 религиозных сооружения и 62 других культурных сооружения.

Дополнение

По оценке правительства по состоянию на конец марта, потери Украины из-за войны превысили 560 млрд долларов.