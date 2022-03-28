Втрати України через війну перевищили 560 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Україна втратила через війну вже понад 560 млрд доларів, зокрема, 119 мільярдів на втраченій інфраструктурі. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook, пише УНН.
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"564,9 мільярдів доларів. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення", - вказала урядовець.
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Вона пояснила, що існують щонайменше два методи їх підрахунку. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.
Зі слів Свириденко, наразі структура руйнувань наступна:
- 119 млрд дол. США – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
- 112 млрд дол. США – втрати ВВП у 2022 році;
- 90,5 млрд дол. США – втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);
- 80 млрд дол. США – втрати підприємств та організацій;
- 54 млрд дол. США – втрати прямих інвестицій в українську економіку;
- 48 млрд дол. США – втрати державного бюджету.
"Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів рф. Зло неодмінно буде покаране, й росія на собі відчує всю тяжкість власних злочинних дій на території України", - наголосила посадовець.