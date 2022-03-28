Потери Украины из-за войны превысили 560 млрд долларов

Цитата

"564,9 миллиардов долларов. Именно такова сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения", - указала чиновник.

Детали

Она пояснила, что существуют по меньшей мере два метода их подсчета. Первый - это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй - расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включительно с ухудшением экономической ситуации в стране, ростом безработицы, блокировкой торговли, снижением потребительского спроса и тому подобное.

Со слов Свириденко, сейчас структура разрушений следующая:

- 119 млрд долл. США - потери инфраструктуры (разрушено и повреждено почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

- 112 млрд долл. США - потери ВВП в 2022 году;

- 90,5 млрд долл. США - потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

- 80 млрд долл. США - потери предприятий и организаций;

- 54 млрд долл. США - потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

- 48 млрд долл. США - потери государственного бюджета.

"Стоит отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов рф. Зло непременно будет наказано, и россия на себе ощутит всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины", - подчеркнула чиновник.