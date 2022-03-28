Потери Украины из-за войны превысили 560 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Украина потеряла из-за войны уже более 560 млрд долларов, в частности, 119 миллиардов на утраченной инфраструктуре. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в Facebook, пишет УНН.
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"564,9 миллиардов долларов. Именно такова сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения", - указала чиновник.
Детали
Она пояснила, что существуют по меньшей мере два метода их подсчета. Первый - это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй - расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включительно с ухудшением экономической ситуации в стране, ростом безработицы, блокировкой торговли, снижением потребительского спроса и тому подобное.
Со слов Свириденко, сейчас структура разрушений следующая:
- 119 млрд долл. США - потери инфраструктуры (разрушено и повреждено почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);
- 112 млрд долл. США - потери ВВП в 2022 году;
- 90,5 млрд долл. США - потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);
- 80 млрд долл. США - потери предприятий и организаций;
- 54 млрд долл. США - потери прямых инвестиций в украинскую экономику;
- 48 млрд долл. США - потери государственного бюджета.
"Стоит отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов рф. Зло непременно будет наказано, и россия на себе ощутит всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины", - подчеркнула чиновник.