Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 5-7 млрд долл. на месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство финансов прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины с 2,7 млрд долл. в марте до 5-7 млрд долл. ежемесячно до конца весны. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Financial Times, пишет УНН.
Детали
Министр финансов Украины призвал к немедленной финансовой поддержке в размере десятков миллиардов долларов, чтобы покрыть огромный дефицит бюджета, вызванный вторжением россии в Украину.
"Государственные расходы превысили доходы примерно на 2,7 миллиарда долларов в марте, и Украина ожидает, что разрыв увеличится до 5-7 миллиардов долларов в месяц в апреле и мае из-за войны", - говорится в материале.
Валовой внутренний продукт Украины в 2021 году составил 164 миллиарда долларов.
"Мы находимся в сильном стрессе, в худшем (финансовом) состоянии", — сказал Сергей Марченко в интервью Financial Times.
По словам министра, поскольку Украина пытается ограничить дефицит своего бюджета, правительство уже сократило расходы на более чем 6 миллиардов долларов, но этого недостаточно. "Мы можем сократить некоторые расходы, но это не может покрыть дефицит", - сказал он.
Он добавил, что доходы составляли чуть больше половины довоенного уровня. По его словам, дефицит бюджета в 2022 году, прогнозируемый на уровне 3,5% ВВП до вторжения россии, "во много раз" будет увеличиваться в зависимости от продолжительности войны.
По его словам, правительство продолжало выполнять свои основные обязательства по выплате заработной платы и пенсий в государственном секторе и обслуживанию долга. Он добавил, что в прошлом месяце страна сделала платеж в размере 292 млн долларов по еврооблигациям, номинированным в долларах, со сроком погашения в сентябре, и продолжит выполнять свои обязательства, чтобы избежать дефолта или реструктуризации.
"Многие политики советуют нам говорить о реструктуризации, но это не наша политика", - сказал он.
Глава Минфина отметил также, что ущерб гражданской и военной инфраструктуре от российского вторжения сейчас оценивается в 270 миллиардов долларов, при этом почти 7000 жилых домов было повреждено или разрушено.
По словам Марченко, около 30% украинских предприятий прекратили свою деятельность, а 45% работали на пониженной мощности. Потребление электроэнергии снизилось на 35%. Торговля упала: экспорт сократился вдвое в период с февраля по март, а импорт упал более чем на две трети.
Дополнение
Киевская школа экономики в понедельник оценила общие экономические потери от войны в 600 миллиардов долларов.