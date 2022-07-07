Международные резервы Украины за месяц резко сократились
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Международные резервы Украины составили 22,8 млрд долл. США по итогам июня, сократившись за месяц на 9% на фоне продажи валюты на межбанке, сообщили в Национальном банке Украины, пишет УНН.
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"По состоянию на 1 июля 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 22 756,9 млн долл. США. В июне они снизились на 9%, учитывая продажу валюты на межбанковском валютном рынке", - говорится в сообщении.
Детали
Активизация поступления международной помощи в Украину, указали в НБУ, "позволила частично компенсировать соответствующие интервенции". В целом в июне динамику международных резервов определяли следующие факторы:
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- во-первых, сделки НБУ на межбанковском валютном рынке. НБУ продал на валютном рынке 3 987,3 млн долл. США и выкупил в резервы – 31 млн долл. США. Сальдо интервенций НБУ по итогам июня отрицательное и составляет 3 956,3 млн долл. США. Значительные объемы продаж валюты из резервов обусловлены более низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом. Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами. Последние осуществляются с учетом расходов граждан по гривневым платежным картам за рубежом. Дополнительным фактором, увеличивавшим спрос на валютном рынке, является монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ. Подавляющая часть полученного правительством финансирования в гривне постепенно попадала на валютный рынок, что усиливало спрос на иностранную валюту;
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- во-вторых, операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ составили 2 763,0 млн долл. США. В частности, 967,4 млн долл. США поступили от Всемирного банка, 779 млн долл. США – от правительства Канады, 479,4 млн долл. США – от Агентства по международному сотрудничеству Японии, а 354,2 млн долл. США – от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 833,6 млн долл. США. Из этой суммы 672,1 млн долл. США направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, 70,1 млн долл. США – на обслуживание внешних государственных займов, а остальная сумма – на расчеты с другими кредиторами. Кроме того, Национальный банк уплатил Международному валютному фонду 166,2 млн долл. США;
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- в-третьих, переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 152,2 млн долл. США.
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"Учитывая сложности с прогнозированием макроэкономических показателей из-за продолжающейся полномасштабной военной агрессии россии против Украины, Национальный банк временно воздерживается от публикации информации о покрытии резервами будущего импорта", - добавили в регуляторе.
Дополнение
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